恫嚇波蘭 俄已佈署道爾飛彈系統至邊境

俄製的道爾M1飛彈系統。（圖/Vitaly V. Kuzmin@維基百科）

美俄在歐洲的軍事佈署與動作愈來愈頻繁，繼美軍正式駐紮波蘭和挪威後，俄國軍方也不甘示弱，除了公佈其道爾飛彈系統（SA-15 Gauntlet）試射和攔截準度的影片外，更宣布此款飛彈系統現已佈署於白俄羅斯（Belarus）境內，一旦發動攻擊，有8成以上的命中率，能擊落波蘭或美國的戰機、直昇機或巡弋飛彈，這讓歐陸的危機再度拉起警報。

據英國每日郵報（Daily Mail）報導，俄羅斯國防部日前公佈一組飛彈測試影片，俄軍利用旗下的道爾飛彈系統，精準攔截多枚飛彈和導彈。根據報導指出，俄國軍方表示，該系統現已佈署於白俄羅斯境內基地，隨時監控邊境的一舉一動，一旦波蘭或美國越境發動攻擊，俄方稱其有8成以上的把握能精準命中來襲的戰機、直昇機、無人機或是飛彈。俄國總統普丁（Vladimir Putin）和美國在歐洲大陸上的「新冷戰」恐怕真的將會成型，這個由歐巴馬（Barack Obama）開啟的難題，也將在3天後成為川普（Donald Trump）的困境之一。

從道爾系統發射攔截飛彈。（圖/俄國國防部YouTube截圖）

俄國軍方測試SA-15飛彈系統

道爾飛彈系統，又稱為SA-15 臂鎧飛彈，是俄製的中低空短程飛彈系統。每套系統都具備運輸、發射、雷達系統，能夠獨立應付防空作戰，每套系統有8枚垂直發射的飛彈，最長射程為12公里。系統使用的9M330型飛彈，分裝於車上的密封發射筒內，擊落2馬赫（Mach number）速度的目標。道爾飛彈系統能在行進間同時進行追蹤和追查目標，但必須在靜止狀態才能發射飛彈，西方國家認為該飛彈系統類似於法國的響尾蛇飛彈（Crotale missile system）系統。

普丁除了將此飛彈佈署在白俄羅斯，更加派S-400飛彈系統（S-400 Growler missiles）至克里米亞半島（Crimea）進行駐防與演練，讓東歐諸國對於俄羅斯的恐懼愈來愈深。從猜測到預想，到如今彷彿就在眼前，讓他們愈加感到害怕，而引入美軍協防的北約，是否真的讓歐陸踩到無法移開的地雷，將是未來美、俄與歐盟三方領導人最大的賽局之一。

(中時電子報)