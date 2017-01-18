歐巴馬卸任前特赦 洩密軍情分析員減刑28年

躲在倫敦厄瓜多爾大使館的維基解密阿桑奇（圖中）聲稱歐巴馬特赦曼寧後將接受引渡到美國。前美軍情報分析員曼寧（右上圖）因洩密給維基解密被判刑35年，獲特赦後將於5月出獄。（圖／美聯社）

即將卸任的美國總統歐巴馬在任期的最後幾天對一大批罪犯進行特赦減刑，其中包括因洩密給維基解密而判刑的著名軍方情報分析員曼寧(Chelsea Manning)，外界認為此舉可能讓維基解密創辦人阿桑奇(Julian Assange)同意接受遣返美國。

外媒報導說，維基解密最新發佈在推特(Twitter)上的消息顯示，曼寧已經獲得歐巴馬的特赦減刑，刑期從之前的35年減為了7年，原定在2045年才能服刑期滿，減刑後將於今年5月17日獲釋。

曼寧是一名變性美女，在美軍情報機構任職分析員，她曾在2010年將大量美軍資料洩露給維基解密，許多美軍在戰事期間的醜聞遭到曝光，舉國為之嘩然。曼寧於2013年以間諜罪被捕，並判刑35年。

維基解密創辦人阿桑奇被多國通緝後，自2012年6月起一直躲避在厄瓜多爾駐倫敦使館，避免遭引渡。先前曼寧可能特赦的消息傳出後，維基解密已在推特上表示，如果歐巴馬真的特赦曼寧，亞桑傑將同意美國引渡。

歐巴馬卸任之前的特赦人數眾多，目前特赦名單上已經累積到1385人，是歷任美國總統中是最高。

(中時電子報)