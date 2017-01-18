80年前廣州會考國文試題 作文占比高
1937年，中國大陸廣東省廣州市已有中學會考，當時初中和高中生的國文試題都有作文、翻譯和常識。
南方都市報今天報導，80年前廣州就已有「會考」這一說法，當時的會考是全省進行的，但考試人數不多，全省只有1571人。
1937年全省春季畢業會考於2月1日舉行，在廣州、汕頭、瓊山三處同時舉行，有高中生和初中生。
瓊山是海南重鎮，當時海南島是廣東省的一部分，所以粵西的考點就選擇在瓊山。
當時初中的國文試題是這樣的：全卷滿分是100分，分為三類考題，作文是50分，翻譯是30分，常識是20分。
作文是兩題任選一題，要求不局限於文言文體，但必須用標點。題一是：發起組織讀書會致同學書；題二是勸告友人實行新生活書。
第二部分是翻譯，其一是試將下列一段文字翻譯成語體文（白話文）：「夫明六經之指，涉百家之書，縱不能增益德行，敦化風俗，猶為一藝得以自資……」
其二是試將下列一段文字翻譯成文言文：「武松提了哨棒，大著步，自過景陽岡來，約行了四五十裡，來到岡子下，見一大樹刮去了皮，一片白……」
第三部分是常識問答，任答四題，一是詩有六義，六義為何？二是二十四史中，史記，三國志為何人所作？三是考據之學，以何代最為繁盛？四是近代名詞用法分為幾類？五是何謂四聲，五音，試列舉之？六是近代名詞用法分為幾類？
高中的國文試題也是分為三類，即作文50分，翻譯30分，常識題20分。
作文兩題任擇一題，一是試擬聯合同志組織文學研究社宣言；二是論西方文化於及中國之影響。
翻譯方面，一是試將下段翻譯成白話文：「蓋章經國之大者，不朽之盛世，年壽有時而盡，榮樂止乎其身，二者必至之常期，未若文章之無窮，是以古之作者……」
二是試將下段翻譯為文言文：「元朝末年，出了一個嶔奇磊人，這人姓王名冕，在諸暨縣鄉村裡住，七歲上死了父親，他母親做些針黹供他到村學堂去讀書……」
常識問答也是任答四題，一是諸史之作其流有六，六家為何？二是中國戲曲的組成分為若干部分？三是動詞用法分為幾類？文言文語體文是否一樣？四是注音符號究竟有甚麼功用呢？五是略述六朝之文體特點。六是略述王陽明的講學宗旨。1060118
(中央社)
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範