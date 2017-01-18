80年前廣州會考國文試題 作文占比高

1937年，中國大陸廣東省廣州市已有中學會考，當時初中和高中生的國文試題都有作文、翻譯和常識。

南方都市報今天報導，80年前廣州就已有「會考」這一說法，當時的會考是全省進行的，但考試人數不多，全省只有1571人。

1937年全省春季畢業會考於2月1日舉行，在廣州、汕頭、瓊山三處同時舉行，有高中生和初中生。

瓊山是海南重鎮，當時海南島是廣東省的一部分，所以粵西的考點就選擇在瓊山。

當時初中的國文試題是這樣的：全卷滿分是100分，分為三類考題，作文是50分，翻譯是30分，常識是20分。

作文是兩題任選一題，要求不局限於文言文體，但必須用標點。題一是：發起組織讀書會致同學書；題二是勸告友人實行新生活書。

第二部分是翻譯，其一是試將下列一段文字翻譯成語體文（白話文）：「夫明六經之指，涉百家之書，縱不能增益德行，敦化風俗，猶為一藝得以自資……」

其二是試將下列一段文字翻譯成文言文：「武松提了哨棒，大著步，自過景陽岡來，約行了四五十裡，來到岡子下，見一大樹刮去了皮，一片白……」

第三部分是常識問答，任答四題，一是詩有六義，六義為何？二是二十四史中，史記，三國志為何人所作？三是考據之學，以何代最為繁盛？四是近代名詞用法分為幾類？五是何謂四聲，五音，試列舉之？六是近代名詞用法分為幾類？

高中的國文試題也是分為三類，即作文50分，翻譯30分，常識題20分。

作文兩題任擇一題，一是試擬聯合同志組織文學研究社宣言；二是論西方文化於及中國之影響。

翻譯方面，一是試將下段翻譯成白話文：「蓋章經國之大者，不朽之盛世，年壽有時而盡，榮樂止乎其身，二者必至之常期，未若文章之無窮，是以古之作者……」

二是試將下段翻譯為文言文：「元朝末年，出了一個嶔奇磊人，這人姓王名冕，在諸暨縣鄉村裡住，七歲上死了父親，他母親做些針黹供他到村學堂去讀書……」

常識問答也是任答四題，一是諸史之作其流有六，六家為何？二是中國戲曲的組成分為若干部分？三是動詞用法分為幾類？文言文語體文是否一樣？四是注音符號究竟有甚麼功用呢？五是略述六朝之文體特點。六是略述王陽明的講學宗旨。1060118

(中央社)