習近平：願協助政治解決烏克蘭危機
中國大陸國家主席習近平告訴烏克蘭總統波洛申科，大陸願意在尋求政治解決烏克蘭危機上發揮建設性作用，並表示重視雙邊關係。
路透社報導，俄羅斯2014年兼併克里米亞後，大陸對烏克蘭議題小心行事，一方面強調尊重烏克蘭領土完整與主權，但同時表示西方強權也應考慮俄國正當的安全關切。
陸、俄在許多國際外交議題上觀點一致。北京小心翼翼避免在烏克蘭未來的議題上，捲入俄國與西方的鬥爭，以免疏遠莫斯科這個重要盟友。
大陸外交部昨天深夜指出，在瑞士達佛斯（Davos）出席世界經濟論壇（WEF）年度會議的習近平，與波洛申科（Petro Poroshenko）場邊會晤時告訴對方，兩國友誼源遠流長。
聲明引述習近平說：「我們真誠希望烏克蘭保持社會穩定和經濟發展，願為推動危機的政治解決發揮建設性作用。」不過聲明未就此詳述。
大陸過去並未展露太多興趣要介入外交努力來終結這場危機。
大陸外交部還說，波洛申科告訴習近平，烏克蘭歡迎陸企投資，雙方在物流、港口、鋼鐵、農業等領域合作潛力巨大。（譯者：中央社何宏儒）1060118
(中央社)
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