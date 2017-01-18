台北雙層觀光巴士上路 怎麼搭看這裡
「台北市雙層觀光巴士」今天正式上路，目前共分紅、藍2條路線，總里程約20公里、行駛時間逾2小時，共6票種，其中4小時票的票價為新台幣300元，可4小時內不限次數搭車。
「台北市雙層觀光巴士」將在下午2時20分在台北火車站正式上路，車上提供「免費WIFI」、「免費充電」及「中英日韓4國語言導覽」。車上共有57個座位，包括上層有37個露天座位、10個室內座位，下層則有9個座位、1個殘障座位。
路線部分，分紅、藍2條路線。紅線起點為台北火車站（忠孝西路1段、台北凱薩大飯店對面公車亭），行經北門、中正紀念堂、台北101、捷運市府站等站，總里程約20公里、行駛時間約110分鐘，營運時間自上午9時至晚上10時。
藍線起點一樣是台北火車站，但行經北門、西門後，就轉往花博園區、市立美術館、士林官邸、故宮博物院，總里程約23.5公里、行駛時間約110分鐘，營運時間自上午9時10分至下午4時20分。
票價部分，共有「4小時票（300元、4小時內不限次數上下車）」、「日間票（500元、當天日間不限次數搭乘）」、「夜間票（400元、當天夜間不限次數搭乘）」、「1日票（700元、當日營運時間內使用有效）」、「2日票（2日營運時間內使用有效）」、「優待票（以各類票半價計）」。
付款方式，可使用現金、悠遊卡、一卡通或信用卡。觀光傳播局也呼籲，雙層巴士不設站位，行進中嚴禁站立，並繫緊安全帶。
若欲知詳情，可上官方網站（http://www.taipeisightseeing.com.tw/）查詢。1060118
(中央社)
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