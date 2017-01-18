學期末公布團膳抽驗 台中兩校團膳不合格
台中市衛生局18日公布105學年度上學期校園團膳抽驗總結果，共抽驗菜餚291件，檢驗「一般食品衛生標準（大腸桿菌、大腸桿菌群）」，2件複驗不合格；食材抽驗160件，依產品屬性檢驗，有5件不合格，均依規後續處理或移源頭廠商所轄衛生局調查。
這次校園團膳「菜餚」總計抽驗291件，20件初驗與規定不符，經派員輔導製程衛生後再複抽，其中2件菜餚複驗仍不合格；分別是供應清水區清水國中的侑芳食品廠及供應太平區新平國小的貝佳實業有限公司；衛生局已對此2間餐盒食品製造廠依違反食安法裁罰處分，並列入加強抽驗名單，維護校園飲食安全。
另外，衛生局也針對校園團膳各式「食材」抽驗，包含蔬果、生鮮肉品、加工丸子、豆乾等，依產品屬性檢驗，檢驗結果5件不合格，其中3件是在台中果菜運銷股份有限公司(中清果菜市場)抽驗的「空心菜」，均檢出賽座滅(Cyazofamid)農藥殘留超標，經查為台中市農民供應，已移請農業局後續處理；另1件「黃蘿蔔」是在嘉美食品行抽驗，檢出苯甲酸超標、1件「豆干」在弼樂軒實業有限公司(中泰商行)抽驗，檢出過氧化氫陽性（標準:陰性）；此2件違規產品已速移南投縣政府衛生局及雲林縣衛生局調查。
衛生局長呂宗學表示，食品業者產製的食品若違反食安法第17條中央機關訂定的標準規定，可依同法第48條經命限期改正，屆期不改正者，處3萬元以上300萬元以下罰鍰。
(中時)
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