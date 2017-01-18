大陸春運流行刷臉進車站 整容就麻煩了

我要評比

中國大陸今年春運（春節疏運）科技味很濃，部分火車站運用人臉識別技術，可讓乘客「刷臉」進站。但重度整容或近期改變髮型而與身分證上照片不符的乘客，恐會無法過關。

中新網今天報導，「刷臉」進站一般3至6秒就能成功通行，紓解人力不足也方便旅客。北京、上海、廣州、鄭州、太原、武漢、南昌、西安、長沙等地部分火車站已採用「刷臉」進站。

這些車站的自動驗票機都安裝攝影機，乘客接近時，機器會讀取臉部特徵，與身分證晶片裡的照片資料比對。只要票證資訊相符、人臉與證件照片比對通過，閘門就會開啟讓乘客進入候車大廳。

不過，陝西華商報14日報導，有旅客最近剃光頭，和身分證照片不吻合，無法「刷臉」通過，最後以人工驗證方式進站。

中國大陸科技界人士表示，人臉識別會受環境、設備和人為等因素影響，例如光線過強或過暗、遮擋、攝影機識別率過低等。

螞蟻金服生物識別專家荀揚說，整容、化妝和年齡老化是人臉識別的傳統難題，但隨著深度學習神經網絡和大數據技術應用，機器學習大量人臉圖片，已較能解決年齡老化、化妝和輕度整容等問題。

至於重度整容和雙胞胎識別，荀揚指出，單純依賴人臉識別技術解決仍有困難。現有解決方案是採多因子認證技術，結合眼紋、聲紋等其他生物特徵來區分。1060118

(中央社)