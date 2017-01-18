宣導維安 高市警扮法師開示笑場
宣導重要節日安全維護工作，高雄市警察局新興分局由員警扮演「海笑法師」開示拍攝宣導片，多次笑場，分局長葉明潭也粉墨登場，祝賀民眾平安快樂過好年。
高雄市警察局新興分局今天表示，加強重要節日安全維護工作自19日至2月2日，新興警分局為宣導工作重點，別出心裁以詼諧逗趣方式拍攝這支宣導影片，將於宣導場合放映。
開示的「海笑法師」由員警扮演，一出場就笑翻現場，以搞笑畫面及詼諧配音呈現加強重要節日安全維護工作期程及主軸，讓觀看影片的民眾印象深刻。
葉明潭也粉墨登場，向民眾宣導今年的加強重要節日安全維護工作任務主軸為「治安平穩、交通順暢、服務熱心」等，也祝賀民眾平安快樂過好年。
由於年關近，民眾提領大額款項增多，高雄市警察局新興分局也規劃護鈔等勤務，提供民眾保護存提款安全、維護民眾舉家外出家戶安全等服務。1060118
(中央社)
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