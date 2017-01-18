農會防搶演練 職員心有餘悸

彰化分局今天在彰化縣花壇鄉農會實施金融機購防搶及攔截圍補演練。（吳敏菁攝）

彰化分局今天在彰化縣花壇鄉農會實施金融機購防搶及攔截圍補演練。（吳敏菁攝）

彰化分局今天在彰化縣花壇鄉農會實施金融機購防搶及攔截圍補演練，演出逼真。（吳敏菁攝）

彰化分局今天在彰化縣花壇鄉農會實施金融機購防搶及攔截圍補演練。（吳敏菁攝）

花壇農會職員洪志恆心3次被歹毒荷槍實搶、挾持，機率比中樂透低，卻真的都遇到了。（吳敏菁攝）

花壇農會職員洪志恆心3次被歹毒荷槍實搶、挾持，機率比中樂透低，卻真的都遇到了。（吳敏菁攝）

花壇農會職員洪志恆心3次被歹毒荷槍實搶、挾持，機率比中樂透低，卻真的都遇到了。（吳敏菁攝）

彰化分局今天在彰化縣花壇鄉農會實施金融機購防搶及攔截圍補演練，供銷部職員洪志恆心有餘悸，假戲勾起3次被歹毒荷槍實搶、挾持，機率比中樂透低，卻真的都遇到了，「氣的是，樂透、抽獎卻1次都沒中過，幸運的是人平安」。

洪志恆1994年任職花壇農分信用部口庄分部，下班關上鐵門，歹徒上前亮槍，搶走手提包，裡面只有傳票、支票，被搶埋下陰影，好久揮不去，收驚、到花壇文德宮向文德老爺拜拜祈求保佑。這個案子後來沒偵破。

2004年到彰化監理站代收稅款，和另2名同事擔任護鈔，才走出大門就遇到4名蒙面大盜，分持4槍對空鳴槍高喊「整袋都拿出來」，4人又朝地下開槍，「轟轟隆隆」共開8槍，3人呆掉，被搶走660萬元現金，再度收驚、祈求文德老爺，隔年破案，。

2014年過年前花壇農會信用部又衝進蒙面大盜，他剛好走近門口，就一把被挾持當成人質，歹徒持電擊棒、空氣槍恐嚇，信用部櫃台趕緊丟出40萬元，來農會辦事、採購民眾還以為是防搶演練，歹徒衝出大門不久碰巧遇到員警巡邏，很快被制伏，彰化警分局迅速破案。

今天防搶演練就花壇農會舉行，洪志恆不願上陣演出，說有人會覺得被搶3次未免太巧了，但對他是難過的陰影，媽媽、妻小也都替他特別擔心，總是幫忙祈求平安符。生平3次被搶，同事鼓舞他，第1次沒破案，第2次隔年破案，第3次迅速破案了，「不會再遇到啦」。

(中時)