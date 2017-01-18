超大巨鱷逛大街 美網友驚：恐龍復活了！

佛羅里達州巨鱷。（截自YouTube畫面）

佛羅里達州巨鱷現身！（USA TODAY 影片）

這幾天美國網路、媒體都為這段影片陷入瘋狂：一隻全長超過4公尺的超大型鱷魚，緩緩從草叢中走出來，優哉游哉地橫越一條小徑，穿入對面的草叢中。距離牠最近的民眾，不過數公尺遠。

看到這段影片的人忍不住驚呼：我來到侏羅紀公園了嗎？網友Kim Joiner拍下這段影片，放上Circle B Bar Reserve - Polk Nature Discovery Center臉書專頁分享，並且寫道：我愛 Circle B。美好的大自然。

Circle B Bar Reserve是一個自然與野生動物保護區，位於美國佛羅里達州萊克蘭（Lakeland, Florida）。

Kim Joiner的影片在美國引起轟動，也有網友留言回應，這條鱷魚在當地很有名，由於它體型巨大、背部拱起彎曲，因此被取名叫「座頭鯨」（Humpback）。

自從這段影片放上網後，也引來大批群眾聚集Circle B，想一睹巨鱷風采。Circle B Bar Reserve - Polk Nature Discovery Center臉書專頁也疑似太多人瀏覽，已從公開社團改為不公開。

(中時電子報)