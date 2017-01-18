超大巨鱷逛大街 美網友驚：恐龍復活了！
這幾天美國網路、媒體都為這段影片陷入瘋狂：一隻全長超過4公尺的超大型鱷魚，緩緩從草叢中走出來，優哉游哉地橫越一條小徑，穿入對面的草叢中。距離牠最近的民眾，不過數公尺遠。
看到這段影片的人忍不住驚呼：我來到侏羅紀公園了嗎？網友Kim Joiner拍下這段影片，放上Circle B Bar Reserve - Polk Nature Discovery Center臉書專頁分享，並且寫道：我愛 Circle B。美好的大自然。
Circle B Bar Reserve是一個自然與野生動物保護區，位於美國佛羅里達州萊克蘭（Lakeland, Florida）。
Kim Joiner的影片在美國引起轟動，也有網友留言回應，這條鱷魚在當地很有名，由於它體型巨大、背部拱起彎曲，因此被取名叫「座頭鯨」（Humpback）。
自從這段影片放上網後，也引來大批群眾聚集Circle B，想一睹巨鱷風采。Circle B Bar Reserve - Polk Nature Discovery Center臉書專頁也疑似太多人瀏覽，已從公開社團改為不公開。
(中時電子報)
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