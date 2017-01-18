技職之光！《再見瓦城》導演趙德胤感謝台科大訓練

導演趙德胤回母校台科大面對面指導設計系學弟妹畢業製作，並大方分享電影工作的經驗談。（台科大提供）

以電影《再見瓦城》入圍國內外多項大獎的導演趙德胤，是華人電影界的一大新星，近日獲邀重返母校台灣科技大學，對面指導設計系學弟妹畢業製作，並分享電影工作的經驗談，他說，「台科大和技職體系的訓練對他很重要」，一切都要自己動手做且獨立完成，造就了他後來可快速完成一部電影的功力。

生於緬甸的趙德胤導演，16歲那年來到台灣就學，高工畢業後便進入台科大設計系就讀，後又繼續升學攻讀碩士，在台科大一待就是7年。趙德胤就讀台科大大四時的畢業作品劇情短片「白鴿」入圍7大國內外影展。

趙德胤說，當年拍攝畢業作品白鴿，自己一人找場地、找演員，甚至是買便當、買保險、看天氣，也曾在5周內找了100位女生演員、找了100套衣服，所有的聯繫與安排都需要良好的時間控制與管理，也需要應變能力和抗壓性。

「技職體系及台科大的訓練對我而言很重要」，趙德胤說，台科大的畢業製作需要一個人獨立完成一個作品，不能關在教室裡面、需要和人接觸，一切都自己動手做且獨立完成，這是台科大學生最大的特色。

趙德胤分享說，在台科大時期，大量的使用圖書館資源，不僅借了所有的DVD，更瀏覽各式各樣不同的雜誌及書籍，培養興趣、不斷累積、潛移默化的累積自己的養份；他更修了大量的通識課，不論是哲學、文學人生、音樂、國際法、法文他通通都修，把通識課當成和專業課程一樣重要。

他勉勵學弟妹，當學生是最美好的事情，要好好珍惜，從大學畢業幾乎都在工作，很少再有機會去學些什麼，因此，在學校很好奇去接觸各種領域的東西很重要，不能只有專業、更要有好奇心，要有許多不同的知識及創新的思維。

台科大設計系學生羅翊文說，雖然設計系對電影著墨不多，但趙導演也是設計系出身，讓她覺得什麼都是有可能的，未來也想繼續拍電影，朝電影導演的路努力。

(中時)