技職之光！《再見瓦城》導演趙德胤感謝台科大訓練
以電影《再見瓦城》入圍國內外多項大獎的導演趙德胤，是華人電影界的一大新星，近日獲邀重返母校台灣科技大學，對面指導設計系學弟妹畢業製作，並分享電影工作的經驗談，他說，「台科大和技職體系的訓練對他很重要」，一切都要自己動手做且獨立完成，造就了他後來可快速完成一部電影的功力。
生於緬甸的趙德胤導演，16歲那年來到台灣就學，高工畢業後便進入台科大設計系就讀，後又繼續升學攻讀碩士，在台科大一待就是7年。趙德胤就讀台科大大四時的畢業作品劇情短片「白鴿」入圍7大國內外影展。
趙德胤說，當年拍攝畢業作品白鴿，自己一人找場地、找演員，甚至是買便當、買保險、看天氣，也曾在5周內找了100位女生演員、找了100套衣服，所有的聯繫與安排都需要良好的時間控制與管理，也需要應變能力和抗壓性。
「技職體系及台科大的訓練對我而言很重要」，趙德胤說，台科大的畢業製作需要一個人獨立完成一個作品，不能關在教室裡面、需要和人接觸，一切都自己動手做且獨立完成，這是台科大學生最大的特色。
趙德胤分享說，在台科大時期，大量的使用圖書館資源，不僅借了所有的DVD，更瀏覽各式各樣不同的雜誌及書籍，培養興趣、不斷累積、潛移默化的累積自己的養份；他更修了大量的通識課，不論是哲學、文學人生、音樂、國際法、法文他通通都修，把通識課當成和專業課程一樣重要。
他勉勵學弟妹，當學生是最美好的事情，要好好珍惜，從大學畢業幾乎都在工作，很少再有機會去學些什麼，因此，在學校很好奇去接觸各種領域的東西很重要，不能只有專業、更要有好奇心，要有許多不同的知識及創新的思維。
台科大設計系學生羅翊文說，雖然設計系對電影著墨不多，但趙導演也是設計系出身，讓她覺得什麼都是有可能的，未來也想繼續拍電影，朝電影導演的路努力。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。