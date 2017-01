林書豪因傷缺陣 社群網站藉歌開懷

布魯克林籃網隊台裔後衛林書豪因傷不能上場難免心情鬱卒,他今天在社群網站Instagram貼圖又貼歌曲Sovereign Over Us的歌詞,抒發心情也給自己打氣。

Sovereign Over Us是美國知名福音歌手史密斯(Michael W. Smith)的創作,他曾獲得3座葛萊美獎(Grammy Awards),也曾是Keyboard雜誌推薦,搖滾音樂界最佳鍵盤手之一。

林書豪引用Sovereign Over Us歌詞提及,有愛就把懼怕除去(With a love that casts out fear)、當超出了我們的理解,你教我們要相信(When beyond our understanding, You're teaching us to trust)等。

至於搭配這段歌詞的貼圖則是他的個人照,林書豪扎著小馬尾、帶著黑框眼鏡,黑色皮外套穿搭黑帽T,低著頭臉上沒有笑容。去年12月27日,林書豪因左腿拉傷至今仍不能上場。1060118

(中央社)