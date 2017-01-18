越男坐冤獄17年 獲賠逾44萬美元

越南1名男子坐了17年冤獄後獲釋，當地司法機構經多次商量，同意賠償給他逾100億越盾（約44萬3754美元）。

越南平順省（Binh Thuan）黃姓男子於1998年被法院依殺人和強盜等罪判處無期徒刑。由於他與家屬持續上訴，堅稱無罪被冤枉，當地司法機關2015年重審此案，終於還他清白，但獲釋時，他已經坐了17年冤獄。

平順省法院等相關司法機關隨後向黃男道歉，除了承認訴訟程序疏失，也釐清責任與懲罰相關部門人員。

越南媒體今天報導，當地法院等相關部門經7次與黃男和家屬商量後，雙方日前達成共識，黃男將獲賠逾100億越盾。

越南近年來陸續發生許多冤案，此前北江省（Bac Giang）被判無期徒刑的阮姓男子坐了10年冤獄後獲釋，隨後獲賠72億越盾；上月底又有被判死刑的韓姓男子苦蹲冤獄11年後重見天日，法院等相關部門正與他和家屬商量，以安排道歉與賠償方案。1060118

(中央社)