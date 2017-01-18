嘉檢拍賣犯罪工具 小貨車不到2萬元賣出

嘉義地檢署18日進行犯罪查扣車輛拍賣，其中白色轎車（中）流拍，另一輛小貨車（右）以新台幣1萬9500元賣出。（嘉義地檢署提供）中央社記者江俊亮傳真 106年1月18日

嘉義地檢署今天進行犯罪查扣車輛拍賣，其中一輛轎車因有動產擔保、車身有碰撞痕跡而流拍，另一輛小貨車以新台幣1萬9500元賣出。

嘉義地檢署指出，為落實法務部指示追討不法犯罪所得，嘉義地檢署今天在大型贓物庫進行查扣車輛拍賣作業，由檢察官呂雅純擔任拍賣官。

這次拍賣標的2輛車，一輛是轎車、另一輛是貨車，都因犯罪嫌疑人違反森林法、盜竊森林產物時所使用的運輸工具，依據105年11月30日新修正森林法規定沒收。

其中，2011年3月出廠的白色轎車，因有設定動產擔保，債權金額償還至今還剩26萬多元，加上烤漆有刮擦痕跡、車身鈑件、底盤有碰撞痕跡，因此喊價意願不高，最後流拍。

另一輛小貨車（廂式）為2000年9月出廠，起標價為4000元，最後以1萬9500元得標。1060118

(中央社)