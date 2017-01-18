彭政閔合約最後確認 最快本周公布

彭政閔今如期參加中信兄弟春訓。(周鎮宇攝)

中信兄弟今正式展開春訓，行使自由球員的彭政閔，合約部分備受矚目，領隊楊宏表示，差距越來越小，最快這禮拜就會公布。

今中信開始春訓，還未談約完成的彭政閔，也如期參加球隊春訓，楊培宏指出，因為今天還有一些細節，經紀公司需要跟彭政閔再做一些確認，所以今天不會有合約公布。

楊培宏也提到，幾乎重要因子都已經談妥差距不大，包含合約長度、薪水、激勵獎金都在做最後的確認工作，所以最快這禮拜就會向外界公布。

至於另外一位自由球員王勝偉，楊培宏說，雙方還在溝通當中，還有一些差距，單數年或複數年合約公司都有提出，所以什麼情況都有可能；全隊薪資楊培宏表示，目前已經完成百分之75，至於四分之一什麼時候談完沒有一個時間點，談完之後會在對外公布。

(中時電子報)