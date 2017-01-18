國民黨主席選舉 馬呼應吳伯雄「放下小我盤算」

前總統馬英九今天上午出席中華湖湘文化發展協會會員大會，馬英九籍貫就在湖南省，因此當場秀了幾段湖南話給湖南鄉親問好，馬英九也贈送兩本簽名書給參與活動的會員。

對於國民黨主席選舉，馬辦發言人徐巧芯表示，馬前總統並沒有特定支持的人選，他認為每一個人選都很優秀，看到黨內有民主之爭，馬前總統也非常欣慰。

馬也非常認同國民黨前主席吳伯雄的理念，以黨的大我為重，放下小我盤算。要有無私的心，才能帶領國民黨贏回人民的心。

(中時)