控林宥嘉推家人陪吃麥當勞年夜飯 鄧紫棋說法遭反轉

林宥嘉、鄧紫棋2013年曾牽手出席金曲獎。（圖／中時資料照片）

林宥嘉、鄧紫棋曾牽手出席2013年金曲獎，但隔年卻以分手收場，兩人剛爆情變時，曾傳出鄧紫棋在臉書怒嗆舊愛約好吃年夜飯，飛到台灣後，男方卻將家人推出來陪她在麥當勞吃年夜飯，引發外界討論，今(18日)媒體則報導，知情人指出當時真相並非鄧紫棋所說，間接打臉鄧紫棋說法。

林宥嘉和鄧紫棋分手後，戀上曾出道當歌手的丁文琪，去年11月林宥嘉求婚成功，今年初登記結婚，而鄧紫棋最近推出紀錄片《一路逆風》，問到擔不擔心被罵消費前男友，她則表示：「只要你知道不是（消費），就不需要特別證明」，也大方祝福林宥嘉：「會祝福他，祝福他們生活愉快」。

據《壹週刊》報導，「嘉棋戀」分手時，鄧紫棋2014年曾控訴林宥嘉過年搞失蹤，她在臉書表示兩家人約好在台吃年夜飯，結果林宥嘉將媽媽跟弟妹推出來，陪鄧紫棋一家在麥當勞聚餐，但知情人表示，其實兩人那陣子吵架冷戰，鄧紫棋想給男方驚喜，突然出現，才讓林宥嘉不知如何應對。

知情人說，鄧紫棋為挽回跟林宥嘉感情，那年除夕突然飛來，再詢問男方高雄家地址，急揪對方吃年夜飯，才使林媽媽只好帶林宥嘉弟妹出馬，招待鄧紫棋，而對此爆料，華研表示「不回應」，鄧紫棋經紀人則說是虛構的，「完全沒這回事」。

(中時電子報)