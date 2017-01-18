勇士隊舊金山新館動土 2019啟用

(中央社記者張克怡舊金山17日專電）金州勇士隊耗資10億美元打造的體育館今天在舊金山舉行動土典禮。新館可容納1萬8000人，預計於2019-2020球季啟用。

許多球迷期待新館落成，但也擔心屆時球票又要漲價了。

這座名為Chase Center的體育館將建於舊金山米興灣地區（Mission Bay），與舊金山巨人隊棒球場（AT&T Park）相鄰，隔著海灣與目前的奧克蘭甲骨文體育館相望。

金州勇士隊老闆賈可布（Joe Jacob），總教練柯爾（Steve Kerr），明星球員杜蘭特（Kevin Durant）及舊金山華裔市長李孟賢（Ed Lee）等重量級人士出席了建館動土儀式。

勇士隊主席及首席營運官維爾（Rick Welts）表示，這將成為舊金山最先進，設備最完善的室內娛樂中心。除了籃球比賽，還可舉辦演唱會及大型展覽活動。占地11公頃的體育館包括餐廳、辦公空間，以及廣大的河濱公園。

李孟賢表示，這項工程籌備4年，使用私人資源買地建館，沒有動用政府和納稅人的錢。他非常期待舊金山將擁有全美唯一的私人職業籃球館。

柯爾感謝球隊老闆的投資經營和球員的付出。他和杜蘭特都很期待在新體育館打球，同時開玩笑說，希望一切順利，他們2人屆時都還在勇士隊。

雖然獲得許多球迷支持，但也有不少球迷捨不得勇士隊離開打了40年比賽的奧克蘭甲骨文體育館。他們擔心舊金山新館的票價會變貴，以及嚴重塞車會讓球賽變成可望而不可及。

勇士隊與奧克蘭體育館租約今年到期，預計將續約至2018年，直到新館完成。1060118

(中央社)