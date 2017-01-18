英脫歐明確表態 亞匯英鎊維持強勢
英國首相梅伊針對英國脫離歐洲聯盟的計畫明確表態，激勵英鎊走升。繼上1個交易日創近20年最大升值幅度後，亞洲匯巿今天早盤英鎊維持強勢。
路透社報導，梅伊（Theresa May）保證，英國脫歐的最終協議將交由國會表決，並在「硬脫歐」和「軟脫歐」的討論聲中試圖劃出界線。
她的明確表態激勵英鎊走升。繼上1個交易日創近20年最大升值幅度後，英鎊維持強勢。
英鎊前1個交易日強彈升值近3%，不但創近10日新高，也是1998年以來最大升值幅度。亞洲匯巿今天早盤來到1英鎊兌1.2350美元。
與此同時，美國準總統川普（Donald Trump）說美元兌人民幣的強勢「正在戕害我們」，導致近期走弱的美元持續下探。（譯者：中央社何宏儒）1060118
(中央社)
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