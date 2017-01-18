乾癬困擾 治療後開心穿短裙

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40歲蘇姓女子5年前乾癬發作，小腿等部位出現斑塊狀脫屑，且奇癢無比，先後到醫院皮膚科就診，仍未見改善，直到大林慈濟醫院就醫用藥，症狀大幅改善，迎接新人生。

大林慈濟醫院過敏免疫風濕科醫師許寶寶今天表示，乾癬是慢性皮膚發炎，好發位置在肘窩、肚臍、頭皮、臀部等，天氣變冷，症狀易惡化；通常還會出現手腳指甲凹洞、變形等症狀，約3成患者會合併乾癬性關節炎。

許寶寶指出，乾癬病患以男性居多，好發於30至50歲，雖無生命危險，但對生活造成極大影響。由於外觀變化，甚至有患者不敢去面試、不敢交友，或是找工作被拒絕，對工作、生活造成極大困擾。

許寶寶說，乾癬是一種免疫疾病，治療方式除了外用藥膏、照光外，還有口服藥、免疫製劑、生物製劑等，雖然無法根治，但可以改善症狀。如蘇姓女子治療後，小腿上病灶幾乎消失，能夠再度穿上最愛的短裙、短褲，心情也變得開朗，開心迎接新人生。

許寶寶提醒，乾癬患者冬天要注意保暖、留意保濕，勤擦霜狀乳液或凡士林，配合服藥，避免泡溫泉、喝酒或食用含酒精的補品。1060118

(中央社)