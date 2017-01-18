過年寵物送美容 挑選店家有技巧
春節假期就要來臨，不少飼主會將寵物送至美容店打理，寵物美容師傳授挑選店家技巧，避免飼主踩到地雷，使得心愛的毛小孩發生意外。
新年新氣象，寵物也要換個新造型，但近年來屢屢傳出有寵物送至美容店後發生寵物死亡情形，使得飼主不免擔心自己寵物是否也有可能遭遇不測。伊珊娜寵物國際學苑新莊學苑長戴沛頎提供幾個小技巧給飼主，讓飼主挑選美容院時，能夠盡量避免意外發生。
戴沛頎表示，將寵物送至美容院時，飼主一定要注意美容師以及美容院是否有合法執照。她說，雖然有執照不代表記錄一定都是優良的，但是至少懂得如何安全操作，如果一間美容院裡面有很多美容師在作業，可是卻只有掛一張證照，「那就很奇怪」。
另外，若飼主進去美容店，發現明明店面很小，卻塞了40、50隻狗狗，空間又小又髒、光線不佳，「這種環境也不建議飼主去」，狗太多會讓店裡空氣不流通，此起彼落的狗叫聲也會讓狗狗在美容的時候有壓力、感到緊張。
戴沛頎說，飼主也可以跟美容師要求查看洗劑品牌，有的店家店裡就是用一個白白的大桶子裝使用的洗劑，但裡面裝什麼產品飼主並不清楚，但有信用的店家一定會拿標示清楚的產品給飼主觀看。
此外，飼主也需要注意店家的收費狀況，若店家開出的價格過低，業者可能就會減少美容程序或是使用來路不明的洗劑來洗狗狗，飼主也應該小心。1060118
(中央社)
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