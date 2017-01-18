黨主席選舉 馬英九籲以黨的大我為重

前總統馬英九辦公室發言人徐巧芯今天針對國民黨主席選舉表示，前總統馬英九沒有特定支持的人選，但非常認同前國民黨主席吳伯雄的理念，以黨的大我為重，放下小我盤算。

馬英九今天上午出席中華湖湘文化發展協會第三屆第二次會員大會，對於國民黨黨主席選舉，馬英九本人並未發表談話。

前總統馬英九辦公室發言人徐巧芯在會後受訪表示，馬英九沒有特定支持的人選，每一個人都很優秀，看到黨內有民主之爭，馬英九也非常欣慰。

她說，馬英九非常認同吳伯雄的理念，以黨的大我為重，放下小我盤算。要有無私的心，才能帶領國民黨贏回人民的心。1060118

(中央社)