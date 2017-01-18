三星少東涉行賄 商界關注法官裁決
因涉嫌向總統朴槿惠親信崔順實提供資金援助，並進行權錢交易的三星電子副會長李在鎔，接受獨立檢察組的馬拉松調查，法院將於今晚或19日凌晨就是否逮捕李在鎔作出判決。
南韓獨檢組16日向法院申請對李在鎔的逮捕令。獨檢組指控李在鎔涉嫌行賄，違反「特定經濟犯罪加重處罰法」和「關於在國會陳述和鑑定的法律」。
獨檢組認為，李在鎔涉嫌深度介入三星，以政府大力支持三星物產與第一毛織合併為條件向崔順實提供430億韓元（約合新台幣11.62億元）。三星物產與第一毛織合併對李在鎔繼承三星集團經營權至關重要。
南韓「亞洲經濟」今天報導，李在鎔深陷被逮捕危機，三星有可能「群龍無首」的消息一經傳出，在業界引起不小震撼。
報導說，海外投資商對三星少東的一舉一動頗為關注，目前三星電子負責對外業務的宣傳等部門正全力向海外投資商說明情況並表達三星立場。
早前傳出獨立檢察組申請逮捕李在鎔的消息時，外國投資商拋售了10萬股以上的三星電子股票。
三星電子高層人士透露，李在鎔被獨立檢察組傳喚調查後，海外投資商紛紛致電詢問相關情況。
據報導，三星「群龍無首」所產生的負面影響，在本月初舉辦的全球最大的國際消費電子展上也有所呈現。原定出席電子展的李在鎔於去年12月中旬被禁止出國，海外投資商對李在鎔的缺席感到失望。
三星方面最擔憂的是此次事件對三星的國際形象造成重大打擊。財經界相關人士表示，若李在鎔被逮捕，三星將在往後很長一段時間被貼上「腐敗」標籤。
報導稱，自2010年起，李在鎔便以Exor集團的外部董事身分活躍在全球商務舞台。現今15名理事中，李在鎔是唯一一位東方人，儘管工作繁忙，李在鎔每年都會出席在義大利舉行的董事會，但李在鎔將無緣參加今年初的董事會。1060118
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。