三星少東涉行賄 商界關注法官裁決

因涉嫌向總統朴槿惠親信崔順實提供資金援助，並進行權錢交易的三星電子副會長李在鎔，接受獨立檢察組的馬拉松調查，法院將於今晚或19日凌晨就是否逮捕李在鎔作出判決。

南韓獨檢組16日向法院申請對李在鎔的逮捕令。獨檢組指控李在鎔涉嫌行賄，違反「特定經濟犯罪加重處罰法」和「關於在國會陳述和鑑定的法律」。

獨檢組認為，李在鎔涉嫌深度介入三星，以政府大力支持三星物產與第一毛織合併為條件向崔順實提供430億韓元（約合新台幣11.62億元）。三星物產與第一毛織合併對李在鎔繼承三星集團經營權至關重要。

南韓「亞洲經濟」今天報導，李在鎔深陷被逮捕危機，三星有可能「群龍無首」的消息一經傳出，在業界引起不小震撼。

報導說，海外投資商對三星少東的一舉一動頗為關注，目前三星電子負責對外業務的宣傳等部門正全力向海外投資商說明情況並表達三星立場。

早前傳出獨立檢察組申請逮捕李在鎔的消息時，外國投資商拋售了10萬股以上的三星電子股票。

三星電子高層人士透露，李在鎔被獨立檢察組傳喚調查後，海外投資商紛紛致電詢問相關情況。

據報導，三星「群龍無首」所產生的負面影響，在本月初舉辦的全球最大的國際消費電子展上也有所呈現。原定出席電子展的李在鎔於去年12月中旬被禁止出國，海外投資商對李在鎔的缺席感到失望。

三星方面最擔憂的是此次事件對三星的國際形象造成重大打擊。財經界相關人士表示，若李在鎔被逮捕，三星將在往後很長一段時間被貼上「腐敗」標籤。

報導稱，自2010年起，李在鎔便以Exor集團的外部董事身分活躍在全球商務舞台。現今15名理事中，李在鎔是唯一一位東方人，儘管工作繁忙，李在鎔每年都會出席在義大利舉行的董事會，但李在鎔將無緣參加今年初的董事會。1060118

(中央社)