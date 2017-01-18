波音執行長見川普 總統專機降價有譜
波音公司執行長穆倫伯格（Dennis Muilenburg）今天表示，他與美國總統當選人川普對降低空軍一號機隊成本，以及潛在的波音戰機銷售「取得進展」，並表明交易很快就能明朗。
路透社報導，穆倫伯格今天赴川普大廈，除凸顯川普善於運用其手段向國防合約商壓價，也顯示波音精於藉拜會川普來推動銷售、彰顯自身在美國製造業經濟的重要地位。
川普先前透過推特及會面，向國防廠商施壓價格。上個月他說空軍一號（Air Force One）40億美元合約太貴應刪除，隨後波音澄清表示，目前僅有一筆1.7億美元就波音747改為空軍一號的設計費，機隊最終價格還未定案。
此外，川普上個月還要求位於芝加哥的波音公司，報價自身的F/A-18超級大黃蜂戰機，以便與預算超支的洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）的F-35競爭。
儘管未透露細節，穆倫伯格仍表示，與川普的「極佳對話」將使交易「在短期內」拍板。
穆倫伯格於一小時的會面結束後告訴記者：「我們在簡化空軍一號的需求上取得一些極佳進展，精簡流程、藉採商業程序精簡認證；這些都能實質減少成本。」
至於戰機的部分，穆倫伯格說：「我們討論國家所能有的選擇與想要的能力，我們並再次提供最負擔得起、性能最棒的戰機。」（譯者：中央社陳亦偉）1060118
(中央社)
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