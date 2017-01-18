川普即將就職 但民調支持率只有38%
美國總統當選人川普即將宣誓就職，包括華爾街日報/國家廣播公司共同進行的民調顯示，川普就職前的支持率只有38%。
華爾街日報追蹤美歷屆總統上任時的支持率發現，1993年柯林頓（Bill Clinton）有64%，2001年小布希（George W. Bush）是50%，2009年歐巴馬高達67%，即將上任的川普（Donald Trump）卻只有38%。
川普雖來自紐約，但紐約人似乎不領情，也無興奮之情。今年將競選連任的紐約市長白思豪（Bill de Blasio）在川普就職的前一天19日，將帶頭參加在曼哈頓川普國際酒店前的示威遊行，讓川普就職前「聽到所有紐約人聲音」。
另外，包括美國有線電視新聞網/民意研究公司（CNN/ORC），還有華盛頓郵報/美國廣播公司新聞網（Washington Post/ABC News）等民調，也皆顯示川普的低支持率和難看人氣數字，不過川普已在推特上反譏這些都是「假的」。
報導指出，川普沒有幾位前任者的待遇，在目前國會政黨氛圍下，將沒有蜜月期。愈來愈多的民眾認為，川普將會是不稱職的總統。川普至少是這一代美國人最不受歡迎的新總統。
華爾街日報/國家廣播公司（Wall Street Journal/ NBC News）剛出爐民調顯示，48%民眾對川普抱持負面看法，支持比率只有38%。但共和黨中，反對川普比例僅10%，民主黨人不支持川普的比率高達85%。
民調專家發現，川普很快可透過諸多政策獲取民意支持，諸如保障美國工作機會、對貿易扭曲國家的貨品課稅、對抗華府圈特殊利益團體等。
78%的受訪民眾認為把工作機會留在美國，是川普上任後最首要的任務，接下來分別是擴增公共建設、對貿易不公平國家的貨品課進口稅、提名保守派大法官人選、削減商業稅、美墨邊境築牆等。
問及川普能否處理政權交接，不到半數的44%認同，不同意者達52%，4%不確定，遠低於歐巴馬2009年剛上任時的71%高標認同。1060118
(中央社)
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