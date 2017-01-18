福留孝介拒守一壘 阪神想搶李大浩
喊出「超變革」口號的阪神虎，季後簽回糸井嘉男，又補進上賽季還效力大都會的洋炮坎貝爾(Eric Campbell)，戰力大升級，不過看著同區巨人大補強，似乎刺激他們再度動起來，日媒18日報導，由於老將福留孝介拒絕轉守一壘，他們現在打算找韓籍炮手李大浩助拳。
上季戰績不理想、試圖於新賽季重振的阪神，在補強後陣容漸趨完整，唯獨一壘手一席，在洋將戈梅茲(Mauro Gomez)離開後，遲遲未找到合適的接替人選，據《日刊現代》報導，球界人士透露金本原盤算讓39歲的福留扛上，增加江越大賀等新秀有更多機會上場，但卻遭福留回絕。
據了解，阪神自去年李大浩成為自由球員後，就積極與他接洽，並開出願讓他全季守一壘的條件網羅；不過至今，尚沒有最新的進展。如果沒能順利得標，阪神則考慮讓坎貝爾或上季大放異彩的原口文仁，擔綱一壘手一職，以緩解阪神的貧打問題。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。