福留孝介拒守一壘 阪神想搶李大浩

日媒報導指出，阪神虎很可能出手競逐李大浩。(美聯社資料照)

喊出「超變革」口號的阪神虎，季後簽回糸井嘉男，又補進上賽季還效力大都會的洋炮坎貝爾(Eric Campbell)，戰力大升級，不過看著同區巨人大補強，似乎刺激他們再度動起來，日媒18日報導，由於老將福留孝介拒絕轉守一壘，他們現在打算找韓籍炮手李大浩助拳。

上季戰績不理想、試圖於新賽季重振的阪神，在補強後陣容漸趨完整，唯獨一壘手一席，在洋將戈梅茲(Mauro Gomez)離開後，遲遲未找到合適的接替人選，據《日刊現代》報導，球界人士透露金本原盤算讓39歲的福留扛上，增加江越大賀等新秀有更多機會上場，但卻遭福留回絕。

據了解，阪神自去年李大浩成為自由球員後，就積極與他接洽，並開出願讓他全季守一壘的條件網羅；不過至今，尚沒有最新的進展。如果沒能順利得標，阪神則考慮讓坎貝爾或上季大放異彩的原口文仁，擔綱一壘手一職，以緩解阪神的貧打問題。

(中時電子報)