輪胎廠大火 環署：當地民眾要勤洗手
中壢輪胎廠昨發生大火，環保署今天表示，氣狀污染物將會隨著大氣擴散溢散，但會有部分粒狀污染物沈積在楊梅、中壢一帶，呼籲當地民眾尤其小孩，要勤洗手跟用水清潔。
環保署今天表示，中壢輪胎廠大火雖然導致懸浮微粒、細懸浮微粒及二氧化氮濃度有增加，但仍符合標準，今天一早也會逐漸稀釋，影響不大。
環保署空氣品質保護及噪音管制處長蔡鴻德補充，主要會產生一點攜帶戴奧辛的碳黑，對土壤的影響還要進一步釐清，對土壤有可能會影響農作物跟葉菜類，因此當地出產的蔬菜，一定要洗乾淨才能入口。
蔡鴻德說，戴奧辛不溶於水，只要用水多加清洗就可以洗掉，多環芳香烴則是卡在碳粒上，屬於顆粒的部分，是可以把它洗掉，因此這段時間要避免接觸到嘴巴，尤其是小朋友。
蔡鴻德表示，戴奧辛可能污染土壤的部分，等到檢驗結果出爐後，可能會有相關的清除計劃，來清除戴奧辛。
桃園市中壢區泰豐輪胎工廠昨天下午傳出火警，火勢一發不可收拾，現場雖無人受困，但鐵皮建築全面燃燒，濃煙密布，桃園市政府消防局表示，今天清晨5時30分已將殘火處理完畢，完全熄滅。1060118
(中央社)
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