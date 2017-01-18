楊鎮浯：役政署對名人差別待遇 管理失當

中國國民黨籍立委楊鎮浯表示，有替代役男拒向國父遺像鞠躬，違反服勤規定，役政署卻未予懲處，提案刪減預算800餘萬元；楊鎮浯今天說，役政署對知名人士差別管理，顯有失當。

楊鎮浯預算刪減提案內容指出，有替代役男在成功嶺訓練中心接受新兵訓練，在結訓典禮時拒向國父遺像行鞠躬禮，明顯違反服勤規定，但新訓中心卻未給予任何懲處，顯有管理失當。

因此，楊鎮浯提案減列「役政業務」項目中，有關辦理替代役男法紀教育講習及定期在職訓練、年度工作檢討會、績優役男及服勤單位表揚大會所需場地租金、講座鐘點費、替代役男個人及團體獎金等費用，共新台幣822萬5000元。

民進黨立委李俊俋昨天在社群網站臉書（Facebook）上發文，指國民黨為了杯葛106年度總預算，除了用上千上百個提案阻塞協商，「內容更是荒腔走板」，他也說，跟這群人開會真的「考驗修養與智慧」，臨時會還在開，還要繼續修煉下去。

楊鎮浯今天表示，有關役政署預算，個人信仰他都沒有其他意見，但役政署凸顯出對社會高知名度人士的差別管理、差別待遇，管理顯有失當，是基於這樣想法提出刪減役政署預算，希望今後所有預算審查過程中，秉持這樣的想法與理念。1060118

(中央社)