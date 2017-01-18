兩岸僵局尋破冰 田弘茂邀陳德銘訪金門
在兩岸關係僵局之際，海基會董事長田弘茂18日公開邀請大陸海協會長陳德銘訪問金門，他認為金門與對岸的多樣化連結具有特殊的歷史意義，若時機合適，「我很期待和他見面，或許可以考慮會面地點從金門開始」。
田弘茂18日中午與媒體舉行年終餐敘，田弘茂表示，對於兩岸僵局，我方一直採取不預設政治前提、相互尊重、開放創新的立場，持續釋放善意，希望營造友善的對話環境，開啟雙方的溝通與合作。他相信事在人為，雙方只要有誠意，就應該坐下來探討出一個創新而與時俱進的表述方式，走出第一步。
田弘茂表示，他日前剛與陸委會副主委邱垂正赴金門了解小三通業務，他認為金門是兩岸接觸的最前線，見證了兩岸交流三十年來風風雨雨之下所展現的成果，金門與對岸的多樣化連結具有特殊的歷史意義。田弘茂表示，就他的了解，海協會陳德銘會長曾三度來訪台灣，但還沒有去過金門，若時機合適，我很期待和他見面，或許可以考慮會面地點從金門開始，希望大陸方面慎重考慮這項提議。
對於未來的兩岸關係，田弘茂表示，我方仍然秉持求同存異的一貫立場，持續釋出善意。誠如智者所云，人心是相互的，你讓別人一步，別人才會敬你一尺。人心如路，越計較，越狹窄；越寬容，越寬闊。寬容，貌似是讓別人，實際是給自己的心開拓道路。
田弘茂還特別引用海協會前會長汪道涵先生曾經引用的詩句：「潮平兩岸闊，風正一帆懸」，他表示，誠摯盼望雙方都能秉持初衷，讓兩岸關係低盪的狀態能早日獲得改善，共同尋找和諧繁榮的情境。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。