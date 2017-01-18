是否參選2020 吳敦義稱言之過早

我要評比

前副總統吳敦義18日接受廣播訪問時，對於2020是否選總統說言之過早，現在先選國民黨黨主席帶領國民黨重回榮耀；對2018是否有信心在地方選舉選贏民進黨，也不做預測。

被問及前總統馬英九是否支持選黨主席，吳敦義只說「你可以揣測看看」暗示有獲馬支持。

回憶起馬王政爭時，吳敦義說，曾勸馬不要急著出手打王，至少等王金平回國後問清楚再說，沒想到馬卻急著開記者會打王。

(旺報)