海基會董事長田弘茂：盼和陳德銘在金門見面

海基會董事長田弘茂。黃欣攝。

海基會董事長田弘茂今日表示，為促進兩岸交流良性發展，期待和海協會會長陳德銘在金門見面，至於是會採何種形式和對方表演此種訴求，田弘茂稱：「不排斥用發函形式」。

田弘茂今日中午出席海基會媒體年終餐敘，他在致詞時表示，日前和陸委會副主席邱垂正赴金門了解小三通業務時，深感金門是兩岸交流的最前線，見證了兩岸多樣化歷史。

田弘茂稱，據他了解，陳德銘還未去過金門，他很期待和陳會面，希望地點可以從金門開始，盼大陸考慮這方面的提議。

不過對於如何和大陸溝通此事，用何種方式溝通，田弘茂並未明說，目前時間點也未知。當媒體詢問是否會考慮用發函形式，田弘茂才稱：「不排斥」。

(工商)