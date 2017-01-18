吳敦義：2020提名最有能力當選者 勿再發生慘劇
前副總統吳敦義今接受《POP搶先爆》專訪時，被問到是否參選2020時表示，言之過早，能不能把國民黨帶上來是嚴酷的考驗。他說，2018如果成績更糟，黨主席要負責，2020則要大公無私從黨內選擇最有能力當選者，也有可能要找黨外優秀人才，「等到提名後民調剩8％、9％、10％，這種慘劇絕對不要再發生。」
吳敦義指出，黨主席要凝聚立委；地方首長、民代；中央委員、黨代表等三股力量，黨自然會壯大。
針對人頭黨員一事，吳敦義說，他有聽聞黨部要求黨工拉新黨員入黨，甚至有相當大的力量，不過在國民黨低潮時，爭取新黨員入黨，注入新血是一件好事，即使黨部這樣要求也不覺得過分，只要沒有弊端就可以。
(中時)
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