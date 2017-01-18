溫昇豪被爆酒駕 喊冤解釋嘆無奈
藝人溫昇豪被爆酒駕惹議，所屬的伊林娛樂今天發聲明表示，溫昇豪在直播節目小酌4口紅酒，距節目結束間隔約兩小時才開車，被誤指為酒駕，溫昇豪感到非常無奈。
伊林娛樂上午針對媒體報導「溫昇豪直播喝紅酒成鐵證 酒後竟開保時捷」說明事件始末表示，溫昇豪17日傍晚參加「下午茶星聞」直播節目，與粉絲分享近況，也介紹其投資酒館，並請專業侍酒師及專家介紹品酒。
伊林娛樂說，為節目效果，現場開一瓶紅酒，但節目自始至終，溫昇豪共小酌4口紅酒，開場喝3小口，節目結束時喝最後一口，直播畫面清楚可見他喝的量，完全不及紅酒杯的1/5。
伊林娛樂表示，約晚間7時多直播結束，從直播畫面可清楚檢視溫昇豪言行應對，何來報導所指「酒精薰陶下臉紅紅」、「整張臉紅通通」「聊天眼神也有點恍惚」等扭曲不實陳述，對藝人形象造成莫大傷害。
伊林娛樂說，溫昇豪非常重視酒駕問題，在直播節目再三嚴正呼籲不要酒後駕車，小酌品酒不要拚酒，他堅守酒後不開車原則，直播結束未立即開車，看見到場支持的後援會粉絲幹部，先請粉絲們到店內聊天，再招待用餐，晚飯後他才開車離開，距直播結束已間隔約兩小時。
伊林娛樂表示，全程直播畫面可驗證所言為實，主持人狄志偉也是人證；溫昇豪是非常愛惜羽毛的藝人，這次返台即接受各家媒體邀約受訪，沒想到被誤指為酒駕，他感到非常無奈。下午茶星聞臉書網址：www.facebook.com/tvbsteatimenews/videos/898639986937960/，可供檢視。
（中央社提醒您：飲酒過量，有害健康。酒後不開車，安全有保障。未成年請勿飲酒。）1060118
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。