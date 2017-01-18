溫昇豪被爆酒駕 喊冤解釋嘆無奈

藝人溫昇豪被爆酒駕惹議，所屬的伊林娛樂今天發聲明表示，溫昇豪在直播節目小酌4口紅酒，距節目結束間隔約兩小時才開車，被誤指為酒駕，溫昇豪感到非常無奈。

伊林娛樂上午針對媒體報導「溫昇豪直播喝紅酒成鐵證 酒後竟開保時捷」說明事件始末表示，溫昇豪17日傍晚參加「下午茶星聞」直播節目，與粉絲分享近況，也介紹其投資酒館，並請專業侍酒師及專家介紹品酒。

伊林娛樂說，為節目效果，現場開一瓶紅酒，但節目自始至終，溫昇豪共小酌4口紅酒，開場喝3小口，節目結束時喝最後一口，直播畫面清楚可見他喝的量，完全不及紅酒杯的1/5。

伊林娛樂表示，約晚間7時多直播結束，從直播畫面可清楚檢視溫昇豪言行應對，何來報導所指「酒精薰陶下臉紅紅」、「整張臉紅通通」「聊天眼神也有點恍惚」等扭曲不實陳述，對藝人形象造成莫大傷害。

伊林娛樂說，溫昇豪非常重視酒駕問題，在直播節目再三嚴正呼籲不要酒後駕車，小酌品酒不要拚酒，他堅守酒後不開車原則，直播結束未立即開車，看見到場支持的後援會粉絲幹部，先請粉絲們到店內聊天，再招待用餐，晚飯後他才開車離開，距直播結束已間隔約兩小時。

伊林娛樂表示，全程直播畫面可驗證所言為實，主持人狄志偉也是人證；溫昇豪是非常愛惜羽毛的藝人，這次返台即接受各家媒體邀約受訪，沒想到被誤指為酒駕，他感到非常無奈。下午茶星聞臉書網址：www.facebook.com/tvbsteatimenews/videos/898639986937960/，可供檢視。

（中央社提醒您：飲酒過量，有害健康。酒後不開車，安全有保障。未成年請勿飲酒。）1060118

(中央社)