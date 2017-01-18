中信兄弟洋教頭上任 喜歡台灣洋基稱號

中華職棒中信兄弟隊18日在訓練基地展開春訓，總教練史耐德（Cory Snyder）（右）新官上任，聽聞這支球隊在台灣的份量有如美國的洋基隊，他笑說「我喜歡這個稱號」。左為中信兄弟領隊楊培宏。中央社記者張新偉攝 106年1月18日

中華職棒中信兄弟隊今天在訓練基地展開春訓，總教練史耐德（Cory Snyder）新官上任，聽聞這支球隊在台灣的份量有如美國的洋基隊，他笑說「我喜歡這個稱號」。

中信兄弟領隊楊培宏在開訓儀式前，舉辦記者會，介紹史耐德並為他披上28號球衣。楊培宏說，史耐德15日抵台，這3天已經開始熟悉球隊，研究影片、數據成績。

史耐德表示，今天上午觀察球隊訓練情形，對於球員在場上的態度印象深刻。

他知道去年球隊差一點就能奪冠，表示這是一支實力堅強的球隊，選手能力都很好，他加入球隊以後不會有太大的改變，他的角色是激勵選手，拿下總冠軍。

史耐德1993年隨道奇隊來台比賽、1988年洛杉磯奧運也曾經與中華隊交手。他回憶洛杉磯奧運，自認年紀老了，記憶模糊，但還記得中華隊投入比賽的態度、拚戰精神，「對方有一個側投投手，伸卡球很強」。

記者跟史耐德說，兄弟隊球迷多、隊史戰績輝煌等同是美國洋基隊，他回答，這幾天球隊翻譯也是這樣介紹，「台灣洋基隊？我喜歡」。

史耐德說，球隊在各地征戰，能有球迷相挺，那是最棒的事，也是球隊最強的後盾；至於會不會有壓力？史耐德說「不會，因為我相信我的隊員，他們是很棒的球員，能夠打出好成績」。

中信兄弟連3年爭冠失利，史耐德擔任主帥，勢必承受壓力。領隊楊培宏表示，今年球隊洋教練多，溝通最重要；去年常見跑壘、守備出現「不該發生的失誤」，今年希望能加強細節，「打出好品質的比賽」。1060118

(中央社)