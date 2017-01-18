陳忠與泗水台商座談 盼共推新南向

駐印尼代表陳忠（站立者）16日與泗水台灣工商聯誼會舉行座談，闡述新南向政策核心理念，期盼印尼台商與政府共同攜手合作，共創互利共贏。（駐印尼代表處提供）中央社記者周永捷雅加達傳真 106年1月18日

駐印尼代表陳忠近日與泗水台灣工商聯誼會舉行座談，闡述新南向政策核心理念，期盼印尼台商與政府共同攜手合作，把握商機，共創互利共贏。

陳忠當地時間16日與工商聯誼會在泗水榮馬工業區舉行座談，會中新南向政策成為關注焦點。

這次座談與會者包括台聚集團、國賓磁磚、IDP紙業、興昂鞋業等台灣在泗水的主要廠商，總計30餘名台商參加座談。

陳忠闡述新南向政策「長期深耕、多元開展、雙向互惠」的核心理念指出，政府將整合資源全面推動與印尼在「經貿合作、人才交流、資源共享、區域鏈結」四大面向的合作，創造互利共贏的新合作模式，並盼在印尼台商與政府共同攜手合作，把握商機。

他說，新南向政策與過去推動的南向政策最大的不同點即在「雙向互惠」，過去的南向政策著重台商來印尼投資布局，運用印尼豐富的天然資源與勞力進行加工生產後外銷，是單向的台商來印尼投資。

現在政府推動的新南向政策注重雙向交流，除貿易與投資交流外，特別鼓勵印尼學生到台灣求學、產業界的人力能到台灣進行訓練及更多的人到台灣觀光旅遊，是全面性的多元雙向合作。

代表處表示，與會台商肯定政府與印尼共同推動職業訓練的作法，加強對印尼勞工的職業訓練，這是印尼當前產業發展所需，尤其是在自動控制與電工方面，不僅可協助提升印尼勞工素質，更可提升台商在當地的競爭力。

台商也建議政府能更進一步放寬簽證管制措施，以便利印尼人士赴台觀光旅遊，並設立更多穆斯林友善環境如祈禱室、清真餐廳等，並結合台灣先進的醫療水準推動觀光醫療。1060118

(中央社)