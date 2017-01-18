田弘茂：若時機合適 期待與陳德銘見面

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我要評比

海基會董事長田弘茂今天表示，如果時機合適，很期待和中國大陸海峽兩岸關係協會會長陳德銘見面，會面的地點可以考慮從金門開始，希望大陸方面慎重考慮這項提議。

田弘茂是出席海峽交流基金會的媒體餐會時，接受記者訪問時，做上述表示。1060118

(中央社)