臉書虛擬實境部門挨告 祖克柏出庭作證

社群網站臉書執行長祖克柏今天在美國達拉斯聯邦法庭作證，否認商業對手有關旗下虛擬實境技術部門Oculus剽竊的指控。

路透社報導，臉書（Facebook）創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）面臨好幾小時尖銳的公開訊問，內容包括Oculus從何處取得構想，以及臉書以20億美元收購這家新創公司時，他對Oculus了解多少。

電子遊戲發行商ZeniMax Media Inc.於2014年臉書收購Oculus之際，對Oculus提民事訴訟，指控對方非法使用其智慧財產發展包括頭戴裝置Rift在內的虛擬實境系統。1個陪審團今天就本案聽證。

ZeniMax委任律師薩米（Tony Sammi）與祖克柏數度激烈言辭交鋒。祖克柏告訴陪審團，臉書收購Oculus時，技術尚未完全成形。

薩米反駁說：「改善技術並不代表它因此就變你的。如果你偷了我的腳踏車，給它油漆上色還安裝1個車鈴，那車就變你的嗎？」

祖克柏今天沒作招牌T恤和牛仔褲裝扮。西裝筆挺還打了條紋領帶出庭的他回答說：「不會。」不過他接著又說：「Oculus技術的構想來自他人，這是錯的。」

薩米質疑臉書收購時，是否知道Oculus是做什麼的。祖克柏說，臉書是在2014年某週末完成收購Oculus，但薩米表示臉書未盡應有查核之責。祖克柏則說，臉書當年耗時數月研究Oculus，而當時他未接獲任何不利Oculus的指控。

祖克柏說：「大交易宣布後有人突然跳出來宣示主權，這稀鬆平常。」（譯者：中央社何宏儒）1060118

(中央社)