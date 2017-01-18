川普就職在即 粉絲聚華府熱血不怕雨

美國總統當選人川普20日即將宣誓就職，他最死忠的粉絲已陸續聚集華府，渴望見證這位政治素人正式職掌美國政府的歷史時刻，以及眾多批評人士被打臉的窘態。

法新社報導，儘管當局以柵欄隔開部分就職遊行路線和觀賞區，且今天天公不作美，美國國會山莊地面和華府國家廣場因雨而溼，仍澆不熄訪客的熱情。20日料將約有80萬人湧進國家廣場觀禮。

共和黨人庫爾斯（Linda Cools）遠從芝加哥到華府參與這歷史性一刻，希望看到她最愛的川普（DonaldTrump）在就職典禮宣誓成為美國第45位總統。

這位50歲公共關係作家在離白宮不遠的地方血拚川普就職紀念品時告訴法新社：「我非常興奮，新的交接、和平轉移並非全球都會上演，能親眼見證將是很美好的事。」

庫爾斯說，川普發表就職演說時，應先提到全國團結和諧。她承認，川普和民主黨對手希拉蕊‧柯林頓（Hillary Clinton）間的總統選戰引起分歧。

她點頭表示「我認為這會比較像是團結起來而非分崩離析」，並呼籲川普緩和語調。「我們希望他收斂一點點。」

35歲的高瓦（Vasi Gaua）和她丈夫透過國會議員搶到就職典禮門票，他們從加州遠道而來碰上雨天，雖然搭觀光巴士有點掃興，但談到20日「歷史性時刻」仍相當樂觀。

高瓦說，「我一直都是（川普）大粉絲」，「我喜歡他與人民直來直往，有話直說」。

她承認選戰期間呈現分裂，但認為接下來日子是要癒合傷口，而不是示威抗議。至少50位民主黨籍聯邦眾議員已宣布不會出席就職典禮。

高瓦沒好氣地說：「我意思是…他是你的總統，你能怎麼辦，假裝他不是你的總統？人是可以搬家的。」

國會山莊外，部分支持民主黨的訪客也不願讓大選結果毀了他們原本的計畫。

在加州北部工作的諾頓（Angie Norton）與家人到華府旅遊，笑說「我們來原本是為了希拉蕊‧柯林頓就職，結果是別人當選」。「我們不想取消這次旅行，錢都已經付了。」（譯者：中央社盧映孜）1060118

(中央社)