港特首施政報告 聚焦一帶一路發展機遇
香港行政長官（特首）梁振英今天在施政報告中強調，要加緊用好香港在「一帶一路」倡議下的發展機遇，並提出多項配合措施。
他說，政府之前審視「一帶一路」辦公室的工作和目前的架構，認為需要加強人手和資源，包括開設首長級和其他常規性職位。
此外，中國大陸將於5月在北京舉辦一個自「一帶一路」倡議提出以來最高層次的國際合作高峰論壇，港府現正籌備參加。
他又說，世界各國正加大國內或跨國基礎建設投資，工程金額數以千億美元計，特別行政區政府正與中國大陸相關部委商討如何合作參與這些工程項目。
梁振英在報告中又提到，「一帶一路」沿線地區對專業服務需求殷切，香港可從中提供相關培訓，而港鐵學院正與幾個國家的鐵路營運者初步探討有關問題。
機場管理局成立的香港國際航空學院也於2016年12月與法國國立民用航空學院簽訂協議，合作培訓本地及區內的航空專才。
他並公布，為了促進香港與沿線國家的合作交流，港府將審視放寬對相關國家的就業、求學、旅遊等的簽證要求。
據說，港府已與白俄羅斯就雙方的互免簽證安排達成共識，並計畫放寬柬埔寨簽證安排。
梁振英又說，政府會繼續推動教育合作和交流，讓香港學生了解「一帶一路」的沿線國家。
為此，港府預定在本學年起增設「一帶一路印尼獎學金」，下學年也會有兩個以私人捐款設立的馬來西亞及泰國「一帶一路」獎學金。1060118
(中央社)
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