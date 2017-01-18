幸福小站歲末尾牙 犒賞庇護員工辛勞

過年前夕是各公司行號的尾牙季，庇護工場的員工也不例外，衛生福利部八里療養院附設幸福小站庇護商店今天與院內參加工作的病人一起舉辦歲末尾牙餐會，犒賞身心障礙員工一年來的辛勞。

負責籌辦本次尾牙餐會的庇護商店兼任經理陶澤臣職能治療師表示，每年的尾牙是參與工作訓練病人最期待的，本次庇護商店結合醫院的病人尾牙活動共同舉辦席開21桌，由八里療養院院長陳俊鶯主持，除了贊助大紅包外，全院主管及同仁也響應贊助，讓所有參與的病人每位都有一個紅包的驚喜。

庇護商店員工小如在參加尾牙活動時非常開心，回想剛開始什麼都不懂，到現在已經相當得心應手，每個月又有穩定收入，而且做得很有成就感，感謝醫院提供這麼好的一個庇護性工作環境。

幸福小站庇護商店負責人、職能治療科主任張自強表示，「庇護商店（工場）」其設計是以身心障礙者的需求和能力為考量，讓其安心地在此學習工作方法和技能、與他人溝通的人際技巧、以及職場應對及營運管理的方法等，除提升病人們的工作素養外，更重要的是建立其自食其力的信心，與增進其工作的成就感。

幸福小站庇護商店設在八里療養院的院區裡，單是工作環境就占了優勢，張自強說，加上八里療養院專業的職能治療及就業輔導人員從旁指導協助，相信一定能夠完成長期穩定工作機會、培養自主獨立精神獲得合理報酬、結合醫療、社福及勞政的庇護性就業目標。更期許社會大眾更能認識身心障礙者的生產力和社會功能，使他們順利回歸社區，迎接屬於他們自己的「幸福」人生。1060118

(中央社)