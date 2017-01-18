快艇球星葛里芬 參與老片重拍
洛杉磯快艇隊的明星球員大前鋒葛里芬（Blake Griffin）因傷缺陣，不過賺錢的念頭仍轉個不停，1992年上映關於籃球的電影「黑白遊龍」打算重怕，葛里芬將參一咖。
籃球雜誌Slam報導，去年暑期，葛里芬開Mortal Media公司，跨足娛樂產業，初試啼聲就是重拍1991年迪士尼（Disneyland）發行的片子「火箭人」（The Rocketeer）。
重拍「黑白遊龍」（White Men Can’t Jump）的構想，則是計畫由葛里芬成立的Mortal Media，與出品喜劇「喜新不厭舊」（Black-ish）的巴瑞斯（Kenya Barris）共同合作。
劇本將由巴瑞斯改寫，並由葛里芬與巴瑞斯共同掛名製片。
20餘年前上檔的「黑白遊龍」，是由謝爾頓（Ron Shelton）執導，衛斯里史奈普（Wesley Snipes）與伍迪哈里遜（Woody Harrelson）主演。1060118
(中央社)
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