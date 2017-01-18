火力比派出所還強！這台車藏17槍3千發子彈

中市警方緝毒查獲強大行動軍火庫，其中查獲的17枝長短槍中內還有美國毒蛇（Bushmaster）突擊步槍4枝及罕見的克拉克（Glock）手槍轉換長槍套件，及3千多發制式子彈。（黃國峰攝）

在嫌犯車上起出K他命6公斤及制式及改造長短槍共17隻，3千多發制式子彈。（黃國峰攝）

台中市副市長張光瑤（中）在市警局長陳嘉昌（左二）的陪同下檢閱查獲槍枝。（黃國峰攝）

其中查獲的17枝長短槍中，有罕見的克拉克（Glock）手槍轉換長槍套件（上），經改造可連發的克拉克手槍（中）及加長彈匣，三者經組合後手槍即變成衝鋒槍。（黃國峰攝）

克拉克（Glock）手槍轉換長槍套件，與改造可連發的克拉克手槍組合後，手槍即變成衝鋒槍。（黃國峰攝）

中市警方查獲謝男（中）擁K他命6公斤及制式及改造長短槍共17隻手槍，依法送辦。（陳淑芬翻攝）

台中市警方追查毒品案，日前在桃園市大業路1處停車場逮捕26歲綽號「小樹」的謝姓男子，在車上起出K他命6公斤及制式及改造長短槍共17隻手槍，包括有突擊卡賓槍4枝及罕見的手槍轉換長槍套件，另有3000多發制式子彈，初估黑市價上千萬元，火力比派出所還強大，儼如行動火藥庫，連警方都自嘆不如。

台中市霧峰分局及市刑大追查毒品案件，鎖定可疑26歲、綽號「小樹」的謝男，涉入販毒、槍械集團，疑擁槍自重，警方調查跟監半年後，追查出他在桃園落腳處。

中市警方13日結合海岸巡防總局中部地區巡防局台中機動查緝隊、桃園市政府警察局桃園分局及海巡署海岸巡防總局北部地區巡防局桃園機動查緝隊等單位組成調查小組，發現謝男有一輛不起眼舊車停住處附近，平日不常使用，他日前隻身開走車子，警方一路跟監到桃園市大業路1處停車場埋伏，謝男停妥車輛，未攜帶可疑器械下車，20多名警方一擁而上壓制，持搜索票搜查車輛。

「夭壽喔！火力這麼強大」警方打開後車廂，驚愕發現2只大型塑膠收納箱及數個提袋內，竟藏放一批大小槍枝及子彈，手槍都用膠膜仔細包裹收納，辦案警方清點時不免驚嘆「槍這麼多啊，比我們還好」、「慶記整箱的」火力之強大儼如行動火藥庫，連警方都自嘆「根本就勝過1間派出所」。

警方在小客車後座腳踏板查獲K他命6公斤，並分別在前置物箱、後車廂起獲制式及改造手槍等共計17枝，包括制式手槍9枝、改造手槍3枝、仿造轉輪槍1枝，還有罕見的制式突擊歩槍4枝、手槍轉換長槍套件1組，另有制式子彈3千餘發、美式手榴彈1顆及防彈衣2件等物證。

謝男供稱，警方查獲毒品是他在農曆年前購毒備貨，準備過年銷售要小賺一筆；至於槍彈則辯稱是桃園地區一名已身亡的黑道大哥所寄放，警方懷疑年紀輕輕的謝男是黑道販毒集團保管槍彈成員，全案是否涉黑道火拼及談判等用槍運送，正深入追查中。

警方查獲槍枝中有1把罕見的奧地利Glock克拉克半自動，搭配手槍轉換長槍套件。警方表示，一般手槍只能單發，這把手槍不但可以連發，經裝入轉換套件後，可將短槍轉換成長槍，可增加射擊的準度及穩定度。

警方指出，查獲的4把制式突擊步槍，均為美國製、廠牌是Bushmaster毒蛇公司生產，當年涉及多起重大綁架案、擁大批槍火與警方發生過槍戰的槍擊要犯張錫銘即曾持有同款槍枝，特別的是槍托具有伸縮功能，拉長猶如長槍、縮起則可方便攜帶，都是平日少見槍械。

(中時)

克拉克（Glock）手槍轉換長槍套件，與改造可連發的克拉克手槍組合後，手槍即變成衝鋒槍。（黃國峰攝）

中市警方緝毒追出行動火藥庫，副市長張光瑤（左一）及市警局長陳嘉昌（左二）鼓勵有功警方。（陳淑芬攝）

奧地利Glock克拉克半自動搭配的手槍轉換長槍套件。（陳淑芬攝）