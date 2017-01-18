去年傳婚變富商尪 爆黃聖依悄懷二胎
曾演出周星馳《功夫》一片的「星女郎」黃聖依，前年獲富商楊子扶正認結婚，兩人育有一子，去年兩人卻被爆料秘密離婚多時，主因是遭好姐妹張羽熙逼宮，但黃聖依隨即發文，反擊離婚謠言，今(18日)網友直擊黃聖依包緊緊做產檢，疑和楊子有了第二胎。
2015年楊子父親逝世，網上傳出黃聖依帶著一名小男孩，戴孝出現在楊父靈堂照片，不久後楊子發文，認8年前早和黃聖依秘密領證，去年3月兩人又被爆秘密離婚，疑和張羽熙介入有關，黃聖依隨即發文說：「楊子Hello，網上都傳你離婚了，不知今晚有木（沒）有空一起去看《葉問3》呢？」間接駁斥離婚。
去年10月，盛傳黃聖依悄懷第二胎，人在加拿大溫哥華產檢、待產，稱她大腹便便，目測約有4、5個月，今稍早，又有網友目擊黃聖依在加拿大產檢，黃媽媽也陪在一旁，但不見楊子，然對此傳言，當事人尚未回應。
(中時電子報)
關鍵字：黃聖依
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