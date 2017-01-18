中信兄弟新教頭 目標奪下總冠軍
中信兄弟總教練史耐德，15日就來台，今正式展開球隊春訓，史耐德談到本季目標，他表示，來到這裡就只有一個目標，就是為球隊奪下總冠軍。
中信今年教練團大改組，也迎來含兄弟象隊史來首位美籍總教練，領隊楊培宏提出任用的3點原因，他說，史耐德不管在球員還是教練時期都有豐富的經驗，本來非常善於溝通，也重視數據分析，去年在墨西哥聯盟帶領季初不被看好的球隊奪下冠軍，可以看出他的實力。
連續多年中信都在總冠軍戰中敗下陣來，史耐德回應，自己在來台時也有查了許多資料，去年球隊投手跟防守方面確實有許多小瑕疵，一軍新的外籍投手教練，認識多年，會放信把投手群交給他，自己則會在防守方面多加用心。
首次來到亞洲擔任總教練，史耐德相當讚賞亞洲棒球文化，他指出，自己最擔心的是溝通問題，因為希望自己對球員的話能夠百分百傳達，不過現在有好的翻譯在身邊應該不用太多擔心。
(中時電子報)
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