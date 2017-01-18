一中政策如何走？美官員、學者不同調

前白宮國安會亞洲資深主任、CSIS副總裁葛林(圖)建議蔡英文，該思考戰略內涵，利用川普交接政權的開端，思考設定優先項目。(江靜玲攝）

保守派智庫「企業研究所」亞洲部主任卜大年說，現在不是1972年，一中政策有許多可再思考面向。（江靜玲攝)

約翰霍普金斯大學教授卜道維認為，北京對台的強制施壓，極可能會適得其反（江靜玲攝）

遠景基金會董事劉世忠認為，「一中政策」經過美國8任總統，徵調對台灣是好的（江靜玲攝）

美國白宮副國家安全顧問羅茲17日表示，「一中政策」是不可協商的，調整「一中政策」有升高台海危機風險；但智庫學者則一致認為，美中各有核心利益，「一中政策」微調對台灣是好事。

羅茲在華府外籍記者中心召開卸任前最後一次簡報會，針對媒體詢問，即將於20日宣誓就職的川普表示「一中政策」還在談判中，羅茲如何看待新政府對台灣問題的策略，他表示，「一中政策」是無法協商的，因為美中整體關係基於一中政策，是上海公報基礎，已談判過。

羅茲指出，在一中政策下，台美維持良好關係，台灣人民也受惠於此一制度。他認為，調整一中政策是危險的，將提高台灣緊張危機，現今世界不需要這樣的衝突點，無任何可預見的潛在好處。

然而，同日在華府智庫國際「戰略與國際研究中心」(CSIS)出席「台海兩岸安全形勢」研討會的學者專家卻持不同觀點。

保守派智庫「企業研究所」( AEI)亞洲部主任卜大年認為，一中政策是冷戰時期美國聯中制俄的產物，現在不是1972年，一些面向需要再思考。中美間現在則有競爭利益存在，川普政府以新眼光看「一中政策」，詢問美國為什麼要照單收下這麼多的中國詮釋的「一中政策」，要求自己定義的「一中政策」。

卜大年認為，在此前提下，有許多空間。他說，台灣可在第一島鏈的戰略位置上，與川普政府合作，也必須持續在華府對有利於台灣的事，不論經濟國防各層面，提出要求。

約翰霍普金斯大學教授卜道維表示，北京基本關係美國政策走向，但近來發生的連串事件，則令北京擔心蔡英文總統如何操作這些事。他同時認為，北京對台的強制施壓，極可能會適得其反。

遠景基金會董事劉世忠說，美國歷屆政府對「一中政策」有不同做法。川普在細微政策面調整，經濟安全國防，台灣政府要多花些時間評估。他認為，「一中政策」經過美國8任總統，徵調對台灣是好的，主張台灣可低調與美合作，讓台灣成為一個「不可或缺的資產」。

前白宮國安會亞洲資深主任、CSIS副總裁葛林在參與「川普政府面臨的關鍵外交政策挑戰」討論會後，接受媒體訪問時援引美國前總統雷根和布希，在政權交接期均給予台灣高度支持，但執政後都退縮，建議蔡英文總統不應僅接受支持，同時該思考戰略內涵，降低期望注入更多實際，利用川普交接政權的開端，思考設定優先項目，像是台灣國際空間，安全防衛和經濟議題，並安靜有策略的進行。

(中時)