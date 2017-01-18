周一晨間列車自由座 高鐵增為7節車廂

自去年12月5日起，台灣高鐵公司將周一晨間3班次北上列車的自由座車廂，從3節調整成7節，是高鐵首見將非連假輸運車次自由座車廂增為7節，配置於第1節至第3節以及第9節至第12節車廂。

高鐵表示，原來高鐵經數據分析，發現周一北上晨間列車自由座載客率長期偏高，經高鐵推敲，應該是受周一一早北部地區有許多旅客搭高鐵返回工作地點，還有北上洽公旅客較多的旅運特性影響。

而新措施實施1個多月以來，高鐵公司表示乘客反應良好，自由座使用率已提升，不過對於對號座使用率同時拉升，高鐵也有分析，認為旅客已習慣自由座就在後面節數的車廂，就未注意利用第1至第3節的自由座車廂。高鐵公司因此鼓勵旅客可多家運用。

此3班次發車時間分別為周一早晨：502車次（6:25發車）、1504車次（6:45發車）、1508車次（7:05發車）。

高鐵公司說，已持續觀察運量變化及連續假期、周末、周間等各種時段的旅運特性，機動調整各班次列車自由座車廂配置數，旅客也可透過高鐵網站「自由座說明」，查詢自由座車廂所在位置。

(中時)