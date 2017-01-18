川普想贏人心 就職大典不妨擠出兩滴淚

川普（Donald Trump）得跟即將卸任的美國總統歐巴馬學學這門大學問：對於哭這件事，他最好和歐巴馬有同樣想法。

法新社報導，英國行為專家詹姆斯（Judi James）告訴法新社：「如果他可以在就職時擠出一滴眼淚，大家很快就會改變想法，把情感投注到他身上。」

著有「肢體語言聖經」（The Body Language Bible）一書的詹姆斯表示：「他顯然會得意洋洋地，很man地站在那裡，但如果他可以在對的時候擠出幾滴眼淚，會在民眾身上產生驚人的效果。」

詹姆斯表示，歐巴馬常在公共場合展露情緒，顯然效果奇佳。他上任後至少在鎂光燈前落淚10次，去年談到美國槍枝暴力罹難者時，眼淚還從臉龐撲簌而下。

他本月稍早在芝加哥發表告別演說，對妻女致敬時，也拭去眼角的淚水。

詹姆斯堅信眼淚是政治人物最有力的武器之一，而川普要減輕世人對他當選的不安，「哭是很理想」的辦法。1060118

(中央社)