行政院：一例一休非漲價單一因素

行政院發言人徐國勇今天表示，民間業者調查餐飲業因一例一休漲價的結果，發現漲價家數比例比行政院調查的低，但與一例一休關聯性的確較高，不過他也強調，漲價並非單一因素。

1111人力銀行今天發布2017餐飲住宿業人力需求暨一例一休調查，7成3餐飲住宿業者表示因此受到影響，6成7業者因此增加人事成本，平均增加約15%，其中有4.17%因此漲價。

徐國勇上午受訪表示，昨天公布消保處對218家餐飲業者查價的結果，有12家漲價，占5.5%，其中只有1家與一例一休有關，其他多是物價上漲等其他因素。

徐國勇說，外界有人質疑行政院調查有偏頗，但從民間業者今天公布的數據來看，500多家業者中只有21家漲價，占4.17%，比行政院調查結果還低。

他說，用漲價比例來看，民間調查比行政院數據來的低，但與一例一休的關聯性比較高。不過，徐國勇也強調，漲價還有很多其他原因，一例一休並非單獨因素。1060118

(中央社)