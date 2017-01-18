蓄意傳播愛滋病毒捷克男子 普吉落網

我要評比

一名捷克籍的男子故意傳播愛滋病毒被國際刑警組織發布通緝，經過確認潛入泰國，泰國警方在發布通報後，這名捷克愛滋男昨天在普吉島落網。

根據泰國媒體「鮮得新聞報」報導指出，這名52歲的捷克男子有性虐待和性侵兒童等前科，判刑後並潛逃至泰國，並在清邁等北部省分逗留，泰國警方在接到國際刑組織的通緝通報後，立即發布通報，提醒泰國民眾注意性行為對象。

泰國警方17日晚間在普吉島逮捕這名捷克男子，警方並發現他在泰北已經和多名男女發生性行為，衛生單位已經根據訊息追查這幾名男女，並預防性投藥。

泰國是觀光大國，隨之而來的泰國情色產業，成為性病和愛滋病毒溫床，泰國旅遊及觀光部長果甘（Kobkarn Wattanavrangkul）去年曾經表示，要將性產業從泰國剷除，來泰國觀光不是為了這種事。1060118

(中央社)