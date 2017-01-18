雲林養雞場傳禽流感 撲殺3萬隻
雲林縣東勢及崙背鄉傳出養雞場染H5亞型高病原性禽流感，昨天進行撲殺作業，計有3萬多隻；防疫所今天呼籲家禽畜主應隨時保持警戒，每日自主觀察所屬家禽健康狀況。
雲林縣防疫所表示，禽流感疫情初步分析，104年大多發生於水禽，以鵝場為主，105年迄今發病的全部是雞場；先前撲殺的鵝場，事後，畜主在復養前都已接受教育訓練，對於硬體設施也經過改善，對於防疫觀念普遍提升，但仍有一半水禽場還在觀望。
防疫所指出，目前禽流感最好防範方式，就是加強場區消毒，降低病毒入侵機會，另發現有疑似病例，立即移動管制，確診立即撲殺、清場，尚無有效疫苗可以預防，勿道聽塗說，使用來路不明藥劑。
防疫所呼籲家禽畜主應隨時保持警戒，每日自主觀察所屬家禽健康狀況，若出現疑似症狀或死亡量異常上升，請務必撥打疫情通報專線，若未通報者，所撲殺家禽及物品銷毀不予補償。1060118
(中央社)
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